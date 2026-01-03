Эксперт Моржаретто: свыше 40 новых моделей могут появиться в 2026 году на рынке РФ

По словам автоэксперта, одним из главных событий станет запуск продаж кроссовера Lada Azimut

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Более 40 новых моделей, включая ключевые отечественные разработки и новинки от китайских брендов, могут появиться на российском автомобильном рынке в 2026 году, сообщил ТАСС автоэксперт Игорь Моржаретто.

"Тем не менее, российский рынок продолжает оставаться интересным для производителей, и уже слышны обещания от продавцов представить ряд новых моделей в 2026 году. Всего их может быть более 40", - сказал он.

По его словам, одним из главных событий станет запуск продаж нового кроссовера Lada Azimut во второй половине 2026 года. Также среди российских премьер эксперт выделил обновленный УАЗ "Патриот" с новой трансмиссией, кроссоверы "Москвич" M70 и M90 и электромобиль "Атом".

Отдельное внимание Моржаретто уделил возрождению легендарной марки "Волга". "Вроде бы, уже "дозрел" проект "Волга" - первая модель (Volga K50) получила одобрение типа транспортного средства", - отметил эксперт, указав, что это также может стать одной из российских новинок предстоящего периода.

Значительную часть новинок составят автомобили китайских марок. "И конечно, новые модели "выкатят" китайские компании - их будет немало", - сообщил Моржаретто. Наибольшее число новинок ожидается от брендов GAC, Changan, JAC и Haval.

Автоэксперт добавил, что предложение на рынке будет формироваться за счет локализации производства. "Часть марок постепенно переходит на сборку в России - под своими или новыми, уже российскими, брендами. Так что предложения для наших покупателей будут", - сказал он. При этом, уточнил Моржаретто, ассортимент моделей в классе "бизнес" и выше, ввозимых по параллельному импорту, сократится из-за новых правил расчета утилизационного сбора.