Исследование показало, что интерес россиян к услугам барберов вырос на треть

Также в 2025 году в России стали чаще интересоваться наращиванием волос, стрижкой, окрашиванием и укладкой, сказано в совместном исследовании "Авито услуг" и "Авито подработки"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Интерес жителей России к услугам барберов увеличился примерно на треть в 2025 году. Об этом сказано в совместном исследовании "Авито услуг" и "Авито подработки" (есть у ТАСС).

"В 2025 году спрос на услуги парикмахеров вырос на 11% по сравнению с прошлым годом. Чаще всего россияне искали барберов - интерес к таким специалистам увеличился на 34%", - говорится в тексте.

В 2025 году россияне стали чаще интересоваться наращиванием волос (рост на 26%), а также стрижкой, окрашиванием и укладкой - на 9,7%. Одной из самых востребованных процедур в сегменте ухода за ресницами и бровями стало ламинирование ресниц. Его искали на 30% активнее. Спрос на окрашивание ресниц увеличился на 16%, а на ботокс - пропитку волосков специальным составом - на 8%. Кроме того, россияне на 6% чаще выбирали мастеров, которые готовы выполнить биозавивку ресниц и ламинирование бровей, поделились эксперты.

Среди ногтевых процедур особое внимание стали уделять пилочному маникюру: интерес к нему увеличился на 18%. Французский маникюр, при котором кончик ногтя покрывают белым лаком, стал на 14% востребованнее, а покрытие ногтей лаком - на 6%. Снятие наращенных ногтей искали на 4% чаще, сказано в тексте.

По данным "Авито подработки", в 2025 году наиболее заметно изменился спрос на мастеров депиляции - предложений частичной занятости стало в два раза больше (+102%), а среднее предлагаемое вознаграждение для них составило 40 179 рублей в месяц. Второе место по динамике спроса заняли косметологи: специалистов искали более чем в 1,5 раза чаще (+60%), они могли рассчитывать на вознаграждение порядка 42 156 рублей в месяц за подработку. Также в топ-3 вошла позиция визажиста: исполнителей искали на 58% чаще, среднее предлагаемое вознаграждение составило 39 872 рублей в месяц.