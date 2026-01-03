"Агроэкспорт": российский экспорт консервированных огурцов приближается к рекорду

В федеральном центре отметили, что за 11 месяцев 2025 года Россия экспортировала 9 тыс. тонн продукции

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Российский экспорт консервированных огурцов в январе - ноябре 2025 года увеличился на 27% в натуральном выражении, до 9 тыс. тонн, приблизившись к рекордному показателю, сообщили ТАСС в федеральном центре "Агроэкспорт".

"Согласно оценкам экспертов, за 11 месяцев 2025 года Россия экспортировала 9 тыс. тонн огурцов и корнишонов, консервированных с добавлением уксуса, на почти $12 млн. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем поставок вырос на 27% в натуральном выражении и 47% - в стоимостном", - говорится в сообщении.

Максимальный объем поставок за весь календарный год был зафиксирован в 2024 году, когда Россия экспортировала более 9,5 тыс. тонн консервированных огурцов на сумму почти $11 млн.

В топ-5 стран-импортеров консервированных огурцов из России в денежном выражении входят: Белоруссия (почти $5 млн), Казахстан (почти $4 млн), Китай (более $600 тыс.), Киргизия (более $400 тыс.) и Израиль (более $350 тыс.).

В "Агроэкспорте" отметили, что в 2025 году Россия впервые за историю наблюдений осуществила крупную поставку этого вида продукции АПК в Бразилию (более 4 тонн), а также возобновила поставки в Индию впервые с 2019 года и на Тайвань - с 2021 года.