В АИРР предложили создать сетевую госструктуру для интеграции роботов в бизнес

Создание такой структуры будет содействовать достижению поставленной президентом России Владимиром Путиным задачи по вхождению к 2030 году в топ-25 стран мира по плотности роботизации, отметил директор ассоциации Александр Смекалин

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Процесс интеграции роботизированных комплексов в работу предприятий возможно ускорить и облегчить за счет создания сетевой государственной структуры на базе уже существующих проектов. Об этом в интервью ТАСС сообщил директор Ассоциации инновационных регионов России (АИРР) Александр Смекалин.

"Для того чтобы сделать более доступными услуги инжиниринга, интеграцию роботизированных комплексов, в том числе типовых, есть смысл создать сетевую государственную структуру. <…> Можно было бы уже на базе существующей инфраструктуры поддержки, такой как ФЦК, которая имеет сеть по всей стране, и уже, по большому счету, оказывает услугу по оценке возможностей роботизации, предлагает подходы. <…> Или Агентство по технологическому развитию, тоже имеющее свою определенную сеть и соответствующие компетенции. Это, на самом деле, очень важная задача, мы сейчас работаем над этим и думаю, что мы найдем механизмы для решения этой задачи", - сказал он.

Смекалин подчеркнул, что создание сетевой госструктуры для интеграции роботов в бизнес будет содействовать достижению поставленной президентом России Владимиром Путиным задачи по вхождению к 2030 году в топ-25 стран мира по плотности роботизации, что подразумевает установку свыше 100 тыс. роботов на предприятиях.

По словам директора ассоциации, для достижения этого показателя требуется комплексный подход в решении ряда вопросов. "Первое - это наличие самих роботов, то есть, где их брать? Производство российское, к сожалению, не так велико, как хотелось бы. <…> Есть большой комплекс мероприятий, направленных на то, чтобы помочь производителям роботов - это и льготное кредитование, и поддержка НИРов и ОКРов (научно-исследовательской и опытно-конструкторской работ - прим. ТАСС), это и субсидирование части стоимости этих роботов, <…> льготная промышленная ипотека. Но, к сожалению, это не так быстро реализуется, не так быстро разворачивается, как хотелось бы", - сказал Смекалин.

Другой важной задачей, которую необходимо решить для повышения уровня роботизации, Смекалин считает выстраивание оцифрованной цепочки производства. "Один робот не решает задачу, должна быть выстроена производственная цепочка, она должна быть оцифрована. Каждый роботизированный комплекс на каждом этапе должен быть четко встроен. Это очень такая тонкая настройка. И вот это как раз очень серьезная задача - это поддержка инжиниринговых компаний, компаний-интеграторов", - добавил Смекалин.