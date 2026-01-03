Трамп отменил сделку по полупроводникам из-за угрозы нацбезопасности

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 3 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заблокировал сделку о продаже активов в сфере полупроводников компании Emcore фирме HieFo, которой управляет гражданин Китая, по соображениям безопасности. Указ президента опубликовал Белый дом.

Как пишет газета The Wall Street Journal, по условиям соглашения почти на $3 млн зарегистрированная в штате Делавэр HieFo должна была закупить полупроводники и связанные с ними активы у американской компании Emcore. Сделка была согласована в 2024 году. В мае Emcore сообщала, что сделка предполагает передачу большей части активов, включая оборудование для производства микросхем и интеллектуальную собственность.

"Сделка запрещается, и владение компанией HieFo любыми интересами или правами в активах Emcore, независимо от того, напрямую или косвенно, или через партнеров, дочерние компании, аффилированные лица или иностранных акционеров <…>, также запрещается", - сказано в документе.

Трамп заявил, что у него есть "убедительные доказательства", подтверждающие, что зарегистрированная в штате Делавэр компания HieFo, которой управляет гражданин Китая, "может предпринять действия, угрожающие национальной безопасности США".

HieFo дается 180 дней на продажу активов под надзором межведомственного Комитета по иностранным инвестициям в США (CFIUS). В Министерстве финансов США заявили, что комитет увидел угрозу для США в том, что компания HieFo может получить доступ к интеллектуальной собственности, "запатентованным ноу-хау и опыту Emcore". Также американские чиновники опасаются, что изготовленные из фосфида индия микросхемы могут переправить "за пределы Соединенных Штатов".