В России создадут ГИС "Антифрод" и штаб по борьбе с кибермошенниками

Соответствующее поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Единая платформа сбора и анализа данных по цифровым преступлениям на базе государственной информационной системы (ГИС) "Антифрод" должна быть создана в России к 2 марта 2026 года. Как сообщила пресс-служба правительства РФ, соответствующее поручение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Координацией работы по противодействию интернет-мошенникам займется федеральный оперативный штаб. Предложения по его созданию и персональному составу должны быть представлены также до 2 марта, говорится в сообщении о поручениях премьера по итогам стратегической сессии "О борьбе с кибермошенничеством", состоявшейся 17 декабря 2025 года.