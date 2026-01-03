В РФ рассмотрят вопрос ужесточения борьбы с дропперами и ответственности банков

Срок проработки мер - до 10 апреля с представлением промежуточного доклада до 10 февраля

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Власти РФ рассмотрят вопросы об ужесточении борьбы с дропперами и ответственности операторов связи и банков в ситуациях, связанных с кибермошенничеством. Как сообщила пресс-служба правительства РФ, соответствующее поручение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Будет проработан вопрос включения в пакет мер по противодействию правонарушениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий, дополнительных инициатив. Среди них - активизация обмена данными банков, операторов связи, цифровых платформ и ведомств через ГИС "Антифрод", ужесточение противодействия дропперам, усиление ответственности операторов связи за заключение договора об оказании услуг в нарушение требований законодательства и за непринятие антифрод-мер, установление солидарной ответственности операторов связи и кредитных организаций за причинение вреда гражданам в результате мошеннических действий в случае непринятия такими операторами и организациями мер противодействия", - говорится в сообщении о поручениях премьера по итогам стратегической сессии "О борьбе с кибермошенничеством", состоявшейся 17 декабря 2025 года.

Срок проработки мер - до 10 апреля 2026 года с представлением промежуточного доклада до 10 февраля.

В поручениях Мишустина также отмечается "необходимость информирования граждан о мерах, которые власти принимают против кибермошенников". "Организовать регулярный сбор и анализ обратной связи от населения с целью ее учета при формировании новых мер противодействия киберпреступлениям поручено Минцифры. Срок - до 1 апреля 2026 года", - сообщили в кабмине.