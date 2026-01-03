ЗАЭС намерена вернуться во Всемирную ассоциацию операторов атомных станций

Кроме того, "в штатном режиме" Запорожская атомная станция могла бы принимать участие в международных мероприятиях под эгидой МАГАТЭ, сообщил директор Юрий Черничук

ЭНЕРГОДАР /Запорожская область/, 3 января. /ТАСС/. Запорожская АЭС предпринимает шаги для того, чтобы вернуться во Всемирную ассоциацию операторов, эксплуатирующих атомные станции (ВАО АЭС), сотрудничество с которой было прекращено из-за конфликта на Украине. Об этом сообщил в интервью ТАСС директор ЗАЭС Юрий Черничук.

"На данный момент мы не участвуем ВАО, это было политическое решение организации. Причина разрыва этих отношений - как раз конфликт на Украине. Но мы предпринимаем шаги, чтобы это взаимодействие было возобновлено в полном объеме", - сказал Черничук.

Он пояснил, что ВАО АЭС была основана в 1989 году после Чернобыльской аварии, и "основная идеология ее формирования - обмен опытом, информацией о негативных и позитивных фактах на станциях, чтобы операторы могли анализировать события, которые происходят на станциях в других странах, и предпринимать корректирующие мероприятия".

Черничук добавил, что ЗАЭС надеется в дальнейшем на возобновление различных форм международного сотрудничества, в том числе научного. Кроме того, "в штатном режиме" Запорожская атомная станция могла бы принимать участие в международных мероприятиях под эгидой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев заявлял, что госкорпорация готова к международному сотрудничеству по ЗАЭС, в том числе, с крупными энергопотребителями в рамках коммерческой деятельности. Он акцентировал, что Росатом получает сигналы через МАГАТЭ и других международных партнеров о готовности США к сотрудничеству по электроэнергии, которую после запуска будет производить Запорожская АЭС.

Полный текст интервью будет опубликован 5 января в 08:00 мск.