В ДНР хотят привлечь инвесторов к закупкам местных стройматериалов

Такая мера поможет повысить загрузку местных производств

ДОНЕЦК, 3 января. /ТАСС/. Власти ДНР могут обязать инвесторов закупать в республике не менее 25% материалов для строительства, сообщил ТАСС премьер-министр республики Андрей Чертков.

"Сейчас прорабатывается вопрос включения в проекты инвестиционных соглашений условия закупки строительных материалов у местных производителей в объеме не менее 25% с определением конкретной номенклатуры продукции по каждому объекту строительства", - сказал Чертков.

Он добавил, что такая мера поможет повысить загрузку местных производств. Для этого при поддержке федерального центра также проводится работа по укреплению взаимосвязей между производителями ДНР и подрядчиками поставки продукции для восстановления и строительства жилья, инфраструктуры и производств.

В апреле 2025 года замминистра промышленности и торговли РФ Иван Куликов сообщал о требовании к работающим в этих регионах подрядчикам о закупке 25% от общего объема стройматериалов у местных производителей. По его мнению, на деле этот показатель не превышает 10%.