PepsiCo за 2025 год подала 14 заявок на регистрацию товарных знаков в России

По данным Роспатента, заявки были поданы в январе-октябре 2025 года из США

© Марина Лысцева/ ТАСC

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Американская компания PepsiCo за 2025 год подала 14 заявок на регистрацию товарных знаков, а также зарегистрировала 7 заявок прошлых лет, выяснил корреспондент ТАСС.

Как следует из данных Роспатента, заявки были поданы в январе-октябре 2025 года из США и регистрируются по международной классификации товаров и услуг (МКТУ) на снеки, газированную воду, безалкогольные напитки, лимонады, изотонические напитки, смузи и сиропы.

Заявка внешнего вида этикетки Evervess Cola была зарегистрирована в ноябре 2025 года, по заявке Aqua Minerale Active Vitamin было принято решение о регистрации в декабре 2025 года, следует из данных Роспатента.

Помимо этого, компания зарегистрировала в 2025 году семь заявок прошлых лет. Так, две заявки на регистрацию внешнего вида упаковок для чипсов Lay’s были поданы в Роспатент в октябре 2023 года и зарегистрированы в апреле 2025 года. Четыре заявки, две из которых Aqua Minerale Pure и Aqua Minerale Silver, а также заявки, связанные с Cheetos были поданы в январе и июле 2024 года соответственно и зарегистрированы в апреле 2025 года. Остальные заявки в настоящее время проходят экспертизу заявленного обозначения, следует из данных Роспатента.

В марте 2022 года PepsiCo заявила о приостановке инвестиций, рекламной деятельности и продажи напитков в России.