Эксперты рассказали о росте цены на платину в 2025 году в два раза

Партнер Kept Наталья Величко отметила, что увеличение цены как на платину, так и палладий удивило весь мировой рынок

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Стоимость платины в 2025 году совершила мощный рывок, обогнав золото почти в два раза. При этом в 2026 году цены на драгметалл стабилизируются, считают опрошенные ТАСС эксперты.

Партнер Kept, руководитель практики по работе с предприятиями металлургической и горнодобывающей отрасли Наталья Величко отметила, что рост цены как на платину, так и палладий удивил весь мировой рынок в 2025 году. "Основные прогнозы еще летом были достаточно консервативными. Ожидалось, что динамика цен на МПГ (металлы платиновой группы) будет относительно слабой с тенденцией небольшого роста в перспективе ближайших 4-5 лет. Однако возникший на рынке в 2025 году уровень неопределенности на фоне торговых войн, стремления сберечь капитал и захеджироваться от инфляционных рисков привел к планомерному и поступательному росту цены на золото, которое традиционно воспринимается как тихая гавань в любые турбулентные времена", - сказала она.

Величко указала, что интерес к золоту подтянул за собой интерес инвесторов к другим, более промышленным драгметаллам. "Если смотреть на динамику цены, с начала года цена на платину выросла более чем в 2 раза, обогнав по темпам прироста цену на золото (рост в 1,6 раза). К концу декабря цена на платину вышла на уровень, на котором золото находилось в конце 2023 года", - подчеркнула она. Рост цены и спроса к металлу разогнали нововведение со стороны Китая по возможности торговли фьючерсными контрактами на платину и палладий и перебои поставок из Северной Америки и Южной Африки, добавила Величко.

Менеджер "S+Консалтинг" Кирилл Широков также считает, что платина совершила мощный рывок в 2025 году в качестве "недооцененного актива", обогнав золото по росту - в процентном выражении почти в 2 раза." В начале 2025 году стоимость унции платины составляла 46% от унции золота, к концу года - уже около 56%. В первую очередь за счет того, что водородная энергетика перешла от стадии теории к конкретным инвестиционным проектам, и на платину обратили внимание крупные инвесторы", - добавил он.

Прогноз на 2026 год

"По прогнозам на 2026 год аналитики ожидают некоторое снижение цены на платину относительно декабрьского роста и стабилизацию в диапазоне $1 500 - 1 800 за тройскую унцию", - рассказала Величко. Но если рост инвестиционного спроса на золото и платину продолжится, а со стороны предложения возникнут новые перебои в поставках, то средняя цена в 2026 году может преодолеть $2 000 за тройскую унцию, полагает она.

Широков из "S+Консалтинг" считает, что в 2026 году рост продолжится, но он будет неравномерным и волатильным. "Мы видим, что фундаментальный дефицит уже учтен в цене, тем не менее прогноз падения ниже $1 000 (за унцию) маловероятен", - добавил он. По его словам, поддерживать цену будут развитие "зеленых" технологий, ограниченное и геополитически зависимое предложение (ЮАР, Россия), а также инвестиционный спрос на диверсификацию. "Давить на цену будет снижение спроса в промышленности, слишком быстрый отток капитала в гособлигации в случае кризиса, ускорение перехода на электромобили, что негативно сказывается на рынке платины", - подчеркнул он.

Эксперты "Норникеля" отметили, что с начала 2025 года лидером роста цен среди драгметаллов было серебро, которое подорожало на 128%, платина отстала от лидера несущественно (+111%), а палладий показал результат лучше золота (+88% против +66% у последнего). "Лидеров по росту отличает тот факт, что серебро и МПГ - это металлы, потребление которых завязано не только на инвестиционный спрос, но и на промышленное использование, за счет которого на рынках сформировался устойчивый рыночный дефицит", - добавили эксперты компании.

Они также ожидают, что дефицит на рынке металлов платиновой группы (МПГ) в 2026 году сохранится на фоне устойчивого спроса и отстающего роста предложения, что создает предпосылки для продолжения ценового ралли. "Смягчение ДКП ФРС и опасения перегрева на рынке акций в США также содействуют дальнейшему росту цен на драгметаллы", - добавили они.