Эксперты не исключили роста цен на золото в 2026 году до $5 тыс. за унцию и выше

Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов полагает, что рост цен на золото продолжится

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Стоимость золота в 2026 году продолжит расти и может достичь $5 тыс. за унцию и выше на фоне сохраняющегося спроса со стороны мировых центробанков и инвестиционных фондов. Такой прогноз высказали опрошенные ТАСС эксперты финансового рынка, анализируя текущую динамику драгоценных металлов.

Руководитель управления аналитики по рынкам ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов отметил, что рыночный консенсус на 2026 год формируется на уровне $4,5 тыс. за унцию. При этом уже в следующем году средняя цена может составить $4-4,5 тыс.

"В случае нарастания инфляционных и геополитических рисков цена может тестировать уровень выше $5 тыс. за унцию", - считает Красноженов. Спрос дополнительно поддерживается за счет ювелирного сектора в Индии и Китае, что отражает интерес населения к защитным активам.

Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов полагает, что рост цен на золото продолжится. "Сохраняются ключевые драйверы: долгосрочный спрос центральных банков развивающихся стран, а также роль золота как очевидного хеджа против снижения курса доллара и альтернативы ему в качестве защитного актива", - поясняет он. По словам эксперта, цена металла также отражает смягчение монетарной политики и усиление угрозы инфляции в развитых странах.

"Исходя из ожиданий иностранных инвестдомов, золото замедлит ралли и останется в диапазоне $5-6 тыс. за унцию до конца 2026 года", - сказал эксперт, предупредив о возможности коррекции. "Основной причиной коррекции может стать снижение спекулятивного спроса ввиду смещения параметров прибыли и риска", - добавил представитель Смирнов.

Эксперты также ожидают роста цен на серебро. Красноженов полагает, что серебро может торговаться на уровне выше $60 за унцию при стоимости золота выше $4 тыс.

В "БКС Мир инвестиций" более оптимистичны и не исключают повышения цены до $100. "Долгосрочной целью по серебру может являться диапазон $90-100, исходя из соотношения золота к серебру, которое сейчас находится около $70. Исторически оно достигало и $40, что оставляет пространство для роста", - добавил Смирнов.