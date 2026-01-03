Глава IBA: индийский бизнес готов заменить ушедшие из РФ западные компании

Компании обладают конкурентными преимуществами в таких сферах как производство потребительских товаров, фармацевтике, IT и способны быстро развиваться в российских условиях, сообщил Сэмми Котвани

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 января. /ТАСС/. Индийские компании готовы занять освободившиеся в России ниши после ухода западного бизнеса, речь идет о долгосрочном партнерстве с локализацией производств. Об этом ТАСС заявил президент Индийского бизнес-альянса (IBA) Сэмми Котвани.

"Индийский бизнес рассматривает текущую трансформацию российского рынка как стратегическое окно возможностей и готов занять освободившиеся ниши на основе долгосрочного партнерства. Речь идет не о простой замене западных брендов, а о глубокой локализации, создании совместных предприятий, переносе технологий и запуске производств непосредственно на территории России", - сказал он.

По словам Котвани, индийские компании обладают конкурентными преимуществами в таких сферах как производство потребительских товаров, фармацевтике, IT и способны быстро развиваться в российских условиях. "Однако для перехода от точечных проектов к системному присутствию требуется выстраивание устойчивых механизмов банковских расчетов, предсказуемой логистики и ускоренных регуляторных процедур", - отметил глава IBA.

Котвани уверен, что Индия может в ближайшие годы кратно увеличить свое присутствие в российском импорте. "Достижение товарооборота в $100 млрд к 2030 году является не политической декларацией, а реалистичной экономической задачей", - подчеркнул он.

Ранее торговый представитель РФ в Нью-Дели Андрей Соболев заявил ТАСС, что Индия и Россия проявляют взаимный интерес к созданию совместных предприятий и локализации своих производств на территориях двух стран. По его словам, этот настрой находит все более системное отражение в повестке межправительственного диалога.