Вулин: Россия никогда не ставила Сербии условий по газу, в отличие от ЕС

Бывший вице-премьер республики отметил, что планы Брюсселя отказаться от российского газа в ближайшей перспективе не учитывают реальное состояние энергетики и создают серьезные риски для самих европейцев

Редакция сайта ТАСС

Александар Вулин © Александр Дзюба/ ТАСС

БЕЛГРАД, 3 января. /ТАСС/. Россия никогда не выдвигала Сербии политических условий в сфере энергоснабжения, тогда как Евросоюз требует отказа от российского газа, заявил в интервью ТАСС бывший вице-премьер, председатель Наблюдательного совета государственной газовой компании "Сербиягаз" Александар Вулин.

Вулин указал на принципиальную разницу в подходах Москвы и Брюсселя к энергетическому сотрудничеству. "Россия никогда не говорила нам во время переговоров о газовом соглашении: если вы покупаете газ в Европе, вы не можете покупать его у нас. А Европейский союз говорит прямо: если вы покупаете газ у России, вы не можете покупать его у нас", - отметил собеседник агентства, подчеркнув, что Москва "никогда не применяла свои энергоресурсы как средство политического шантажа".

По его словам, планы Брюсселя отказаться от российского газа в ближайшей перспективе не учитывают реальное состояние энергетики и создают серьезные риски для самих европейцев. "Мы слышим, что строятся различные газопроводы, но никто не может дать ответ на простой вопрос - откуда туда придет газ. Трубу можно построить, но чем вы ее наполните без России - это уже большой вопрос, на который, по сути, нет ответа", - подчеркнул Вулин.

Он отметил, что ориентация Белграда на российский газ продиктована не только политическими или историческими соображениями, а прежде всего экономикой. "Сербия, безусловно, опирается на российский газ не только потому, что мы воспринимаем Россию как самую близкую страну и союзника, но и потому, что это экономически полностью оправдано и единственно правильно, - указал председатель Наблюдательного совета "Сербиягаз". - Мы всегда будем отталкиваться от того, что правильно для нас. Снабжение газом из России - это лучшее, самое выгодное и очень надежное решение".

Вулин также отверг утверждения о якобы ненадежности России как поставщика энергоресурсов. "Европейский союз постоянно формирует ложную картину о том, что Россия якобы является непрозрачным и ненадежным поставщиком. Это не соответствует действительности. Мы десятилетиями снабжаемся газом из России по согласованным ценам и согласованным объемам и, как правило, даже получаем больше газа, чем было оговорено", - подчеркнул он.

"Я не знаю ни одного государства, которое могло бы сказать, что Россия вела себя иначе. И я не уверен, что так же было бы, если бы мы были полностью привязаны к Европейскому союзу или к газу, который контролируется Западом. Я надеюсь, что и в предстоящий период мы продолжим переговоры с Россией о долгосрочном газовом соглашении, найдем общий язык и продолжим снабжение так, как это было до сих пор", - отметил он.

Ранее президент Сербии Александар Вучич подтвердил, что республика договорилась о продлении поставок российского газа еще на три месяца - до 31 марта, что гарантирует стабильное энергоснабжение в зимний период.