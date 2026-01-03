Wildberries опровергла информацию о блокировках оплаты со стороны маркетплейсов

Все операции проходят в штатном режиме, сообщили в компании

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Блокировок оплаты со стороны маркетплейсов при совершении россиянами крупных покупок нет. Все операции проходят в штатном режиме, сообщили ТАСС в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ.

"Мы не подтверждаем информацию о блокировках оплаты со стороны банков. Все операции проходят в штатном режиме", - сказано в сообщении.

Ранее в СМИ сообщалось, что россияне столкнулись с блокировками при крупных покупках на маркетплейсах.