Лихачев: США интересуются коммерческим сотрудничеством по ЗАЭС

При этом должны соблюдаться все интересы РФ, заявил гендиректор госкорпорации "Росатом"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Американская сторона демонстрирует интерес к коммерческому сотрудничеству по ЗАЭС, Россия отвечает на этот интерес взаимностью. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в интервью телеканалу "Россия-24".

"Что касается коммерческой деятельности, собственно, продажи электроэнергии [Запорожской АЭС], я могу лишь процитировать президента [РФ Владимира Путина] о том, что на определенных условиях, при определенных обстоятельствах, даже в том числе продажи ее и на территорию Украины, это может быть предметом переговоров. Никакого здесь секрета нет. Американская сторона демонстрирует интерес к этой работе. Мы отвечаем взаимностью на этот интерес. Но на интерес коммерческого использования при соблюдении всех интересов Российской Федерации", - сказал глава Росатома.