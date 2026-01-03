Эксперты ожидают умеренного ослабления рубля к доллару до 90-95 рублей

Основными факторами для завершения цикла укрепления может стать планомерное смягчение ДКП и восстановление импорта

МОСКВА, 3 января. /корр. ТАСС Данил Сытор/. Российская национальная валюта может ослабнуть до 90-95 рублей за доллар в течение 2026 года. Таким прогнозом поделились с ТАСС некоторые опрошенные экспертов. Они также подчеркнули, что основными факторами для завершения цикла укрепления может стать планомерное смягчение ДКП и восстановление импорта.

"Мы ожидаем в 2026 году среднегодовой курс на уровне 88,8 рубля за доллар. Если цены на нефть будут низкими и Минфин снизит цену отсечения, то среднегодовой курс может снизиться до 92-94 рублей за доллар. В позитивном сценарии видим перспективу роста цен экспорта, некоторого снижения цен на импорт, но при сохранении ограничений объемов импорта, и частичное восстановление движения капитала", - отметил главный экономист "БКС мир инвестиций" Илья Федоров.

При этом, по словам начальника отдела кредитного анализа и макроэкономики "РСХБ управление активами" Павла Паевского, в первые месяцы 2026 г. поддержку национальной валюте, как и прежде, будут оказывать высокие процентные ставки, которые обеспечат привлекательность вложений в рублевые активы, продажи иностранной валюты Минфином в целях исполнения бюджетного правила; охлаждение экономики обеспечит слабый спрос на импорт, что ослабит спрос на иностранную валюту.

В то же время старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк отмечает, что валютный рынок будет проходить через последствия недавних санкций, из-за которых существенно расширились ценовые дисконты для российской нефти. "Кроме того, цены на нефть на мировом рынке также уменьшились. Экспортеры могут снизить продажи иностранной валюты, столкнувшись с уменьшением ее поступления от экспорта. Однако из-за высоких процентных ставок этот эффект не является гарантированным. Банк России в январе перестанет продавать валюту для зеркалирования использования средств ФНБ для финансирования части дефицита бюджета 2024 года. Перечисленные факторы негативны для рубля и должны способствовать его ослаблению. Однако в базовом сценарии ожидаем, что их могут сбалансировать другие факторы", - подчеркивает эксперт.

По словам главы аналитического департамента "Цифра брокер" Наталии Пырьевой, в перспективе 2026 года ожидается умеренное ослабление рубля. "Основными факторами для завершения цикла укрепления в 2025 году станет несколько наиболее значимых факторов. Прежде всего, это планомерное смягчение денежно-кредитной политики Банка России и последующее снижение привлекательности рублевых активов, что приведет к активизации потребительского спроса и восстановления импорта, а, значит, спроса на валюту. Слабая динамика цен на нефть сужает экспортные притоки валюты в страну, что в сочетании со снижением ключевой ставки будет отражаться в сокращении объема продаж экспортной выручки, то есть сам объем выручки уменьшится, а также будут снижаться дополнительные объемы предложения валюты на рынке за счет отсутствия требования об обязательной продаже валютной выручки", - подчеркнула она.

Пырьева также добавила, что сокращение объема чистых продаж валюты со стороны Банка России и Минфина в рамках зеркалирования использования средств ФНБ с 2026 года также будет сокращать объем предложения валюты на внутреннем рынке. "В зависимости от обстоятельств во внешнем контуре и геополитического положения мы ожидаем движение рубля в направлении 90-100 руб. за доллар", - заключает эксперт.

Более агрессивный прогноз

Некоторые эксперты прогнозируют в 2026 году более сильное ослабление рубля. Так, инвестиционный стратег "ВТБ мои инвестиции" Станислав Клещев считает, что на конец 2026 года курс рубля к доллару будет находиться на уровне 99,8 рубля, а директор департамента портфельных инвестиций "ВИМ инвестиции" Сергей Дюдин прогнозирует ослабление рубля к концу 2026 года вплоть до 99,9 руб.

В то же время, по словам аналитика ФГ "Финам" Александра Потавина, фактор геополитики пока остается в зоне неопределенности. "Пока мы не ждем быстрой отмены значимых санкционных ограничений. Но, в перспективе достижения мира, это может значительно повлиять на курс рубля", - отметил он. При этом Потавин подчеркнул, что в негативном сценарии курс доллара может подняться к концу 2026 года вплоть до 100 рублей.