На ЗАЭС сообщили, что станция запитана второй ЛЭП "Днепровская"

Линия "Ферросплавная-1" Запорожской АЭС отключена действием защиты
Редакция сайта ТАСС
11:43
обновлено 12:03

Запорожская АЭС

© Андрей Рубцов/ ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 3 января. /ТАСС/. Линия "Ферросплавная-1" Запорожской АЭС отключена действием защиты, станция запитана от линии "Днепровская", сообщили в пресс-службе станции.

"Действием защиты отключена линия "Ферросплавная-1". Собственные нужды АЭС запитаны от линии 750 кВ "Днепровская", - сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что радиационный фон на объекте и прилегающей территории не изменился - превышений нормы не зафиксировано.

ЗАЭС запитывают две высоковольтные линии электропередачи - "Днепровская" со стороны России и "Ферросплавная-1" со стороны Украины. Блоки станции находятся в состоянии "холодный останов". 

