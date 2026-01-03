В Сухумский аэропорт прибыл первый за последние 30 лет авиарейс из Перми

Пресс-служба аэропорта ранее сообщила о том, что в период новогодних каникул авиакомпания "Руслайн" выполнит 3, 4, 10 и 11 января разовые рейсы по маршруту Сухум - Пермь

СУХУМ, 3 января. /ТАСС/. Первый за последние 30 лет авиарейс из Перми прибыл в Международный аэропорт Сухум им. В. Г. Ардзинбы согласно информации онлайн-табло воздушной гавани.

"Рейс 7R-7R877 из Перми прибыл в Сухум в 18:23 мск", - сообщается на онлайн-табло.

Ранее пресс-служба сухумского аэропорта сообщила о том, что в период новогодних каникул 2026 года авиакомпания "Руслайн" выполнит 3, 4, 10 и 11 января разовые рейсы по маршруту Сухум - Пермь. Рейсы выполняются на самолете Bombardier CRJ100/200, рассчитанном на 50 мест.

В зимний период "Руслайн" осуществляет регулярные рейсы по маршруту Москва - Сухум - Москва по средам и субботам также на Bombardier.

Аэропорт Сухум после 32-летнего перерыва заработал 1 мая 2025 года. За время его работы пассажиропоток составил более 120 тыс. человек.