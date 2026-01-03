В 2025 году Росатом выполнил государственный план более чем на 102%

Генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев назвал 2025 год "победным"

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Уровень выполнения государственного плана Росатомом в 2025 году превысит 102%. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев в интервью телеканалу "Россия-24".

"Год был непростой. Но все-таки год этот был, на мой взгляд, победный, потому что, несмотря на все сложности, жесточайшую экономическую войну, которую ведет против нас коллективный Запад, я считаю, что Росатом справился с задачей. Сегодня идет досчет определенных показателей, но мы точно понимаем, что интегральная карта выполнения нашего государственного плана будет выше 102%", - сказал он.