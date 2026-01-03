Лихачев: "Мировая атомная неделя" в Москве стала диалогом мирового уровня

На мероприятии присутствовали представители различных стран, в том числе и государств НАТО, отметил генеральный директор Росатома

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Спектр мнений разных стран, в том числе членов НАТО, на "Мировой атомной неделе" в Москве показал, что это был разговор мирового уровня. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в интервью телеканалу "Россия-24".

"В сентябре [на "Мировую атомную неделю"] собрались ряд лидеров государств, руководители практически всех влиятельных международных атомных организаций и вели очень серьезный разговор не только про оценку сегодняшнего положения дел, но и про долгосрочные перспективы развития атомных технологий и нравственные аспекты, аспекты морально-этические, связанные с новым технологическим атомным ландшафтом в мире. Лидировал в этой работе, естественно, Владимир Путин, председательствуя на заседании. Спектр мнений разных стран, в том числе были представлены и страны - члены НАТО, показал, что это был действительно глобальный, мирового уровня такой разговор", - сказал Лихачев.