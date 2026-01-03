Лихачев: в 2025 году российские АЭС работали на мощности в 100% 21 час в сутки

Это происходило несмотря на все вызовы и террористические выпады, отметил генеральный директор госкорпорации "Росатом"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Российские атомные станции в 2025 году на 100%-ной мощности в среднем работали 21 час в сутки. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в интервью телеканалу "Россия-24".

"Могу сказать, что в каждых сутках весь атомный энергетический комплекс, с учетом всех вызовов, необходимости ремонта, тех террористических выпадов, которые были против наших атомных электростанций, из 24-х часов 21 работали на 100%-ной мощности", - сообщил глава Росатома. При этом, по его словам, весь 2025 год атомная отрасль прожила в рамках решения председателя правительства Михаила Мишустина о плане размещения атомных энергомощностей до 42-го года. "Нам предстоит построить больше станций и больше мощностей, чем есть сейчас. Нам нужно создать еще одну атомную энергетику по своему масштабу за период уже менее 20 лет", - отметил Лихачев.