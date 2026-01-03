Лихачев: прототип космического ядерного двигателя создадут до 2030 года

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Прототип мегаваттного космического ядерного двигателя должен быть создан до 2030 года. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в интервью телеканалу "Россия-24".

"Наш альянс с Роскосмосом в отдельном федеральном проекте, и налунная космическая станция, и мегаваттного класса двигатель для ракет, - это вклад атомной энергетики в освоении ближнего и дальнего космоса.<…> Прототип вообще до 2030-го должен быть создан", - сообщил Лихачев.