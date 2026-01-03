Росатом привлек 200 млрд рублей инвестиций вместо запланированных 120 млрд

Это говорит о доверии инвесторов, отмети генеральный директор госкорпорации

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Росатом планировал привлечь 120 млрд рублей инвестиций, но удалось привлечь 200 млрд рублей. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев в интервью телеканалу "Россия-24".

"Атомная электростанция имеет подтвержденный регулятором период работы 60 лет. Но это только потому, что больше статистики нет. Мы уверены, что до 100 лет будет работать каждый из тех блоков, который мы сегодня создаем. Поэтому и финансово-экономические модели сложные, с очень длительным циклом, периодом возврата инвестиций. Это заставляет нас особым образом относиться к привлечению ресурсов. Наши планы были привлечь на рынке 120 млрд рублей. Мы привлекли 200. Это значит, что инвестор нам доверяет", - отметил Лихачев.