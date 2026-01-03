Лихачев: компания "Медскан" первым из предприятий Росатома выйдет на IPO

Это требует определенной подготовки, отметил сообщил генеральный директор госкорпорации

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Компания "Медскан" первым из предприятий Росатома выйдет на IPO, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев в интервью телеканалу "Россия-24".

"Есть соответствующая программа. Это требует определенной подготовки. Но выход на IPO наших компаний, очевидно, начнется с компаний медицинских в текущем году", - сообщил Лихачев, добавив, что это будет компания "Медскан".