Лихачев: компания "Медскан" первым из предприятий Росатома выйдет на IPO
19:08
МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Компания "Медскан" первым из предприятий Росатома выйдет на IPO, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев в интервью телеканалу "Россия-24".
"Есть соответствующая программа. Это требует определенной подготовки. Но выход на IPO наших компаний, очевидно, начнется с компаний медицинских в текущем году", - сообщил Лихачев, добавив, что это будет компания "Медскан".