Лихачев: 2030-е годы станут десятилетием Трансарктического транспортного коридора

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Тридцатые годы этого века станут десятилетием Трансарктического транспортного коридора с новым уровнем международного транзита. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в интервью телеканалу "Россия-24".

"Жизнь не стоит на месте. Президент ставит перед нами новые задачи и говорит, что от налаженной работы в СМП нам нужно переходить к более масштабной задаче Трансарктического транспортного коридора. <...> Я уверен, что если текущее десятилетие, 20-е годы - это десятилетие СМП, то 30-е годы - это будет десятилетие Трансарктического транспортного коридора с учетом и совершенно другой внутренней востребованности и, конечно, совершенно другого уровня международного транзита", - выразил уверенность Лихачев.