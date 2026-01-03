ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Лихачев: в части КИИ Росатом достиг 100-процентного импортозамещения

Госкорпорация заместила всю импортную критическую информационную инфраструктуру, заявил гендиректор
18:38

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Росатом достиг 100-процентного импортозамещения в части критически информационной инфраструктуры (КИИ). Об этом заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев в интервью телеканалу "Россия-24".

"Могу с гордостью сказать, что в части критически информационной инфраструктуры у нас стопроцентное импортное замещение. В части основных направлений программного обеспечения мы идем выше плановых показателей. Подчеркну, все, что относится к критически важной информационной инфраструктуре, на сегодняшний день независимо", - сообщил глава Росатома. 

РоссияЛихачев, Алексей Евгеньевич