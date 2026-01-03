Лихачев: высокотехнологичные проекты обеспечили Росатому 50% выручки в 2025 году

Сумма выручки превысила 3 трлн рублей

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Высокотехнологичные проекты, запущенные в последние годы, обеспечили Росатому в 2025-м половину выручки, которая превысила 3 трлн рублей. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев в интервью телеканалу "Россия-24".

"Мы превысили выручку в этом году в 3 трлн рублей в открытой части. И вот половина ее, практически ровно половина - это те проекты, те направления, которые мы создали за последние годы. Их уже более ста высокотехнологичных направлений", - рассказал Лихачев.