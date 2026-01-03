Росатом в 2026 году запустит в промышленную эксплуатацию две гигафабрики

Это позволит обеспечивать зарядными батареями до 100 тыс. автомобилей в год, отметил генеральный директор госкорпорации

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Росатом приступит в 2026 году к промышленной эксплуатации гигафабрик в Калининградской области и в Новой Москве. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев в интервью телеканалу "Россия-24".

"В Калининграде мы в опытно-промышленную эксплуатацию запустили гигафабрику. И ее, и еще одну такую же фабрику мы запустим в Новой Москве уже в этом году в промышленную эксплуатацию. И будем готовы обеспечивать, соответственно, зарядными батареями до 100 тыс. автомобилей в год", - сообщил Лихачев.