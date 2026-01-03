В аэропорту Внуково ввели временные ограничения

Они необходимы для обеспечения безопасности полетов

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Внуково, сообщила Росавиация.

"Аэропорт Внуково. Введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе аэропорта сообщили о вынужденной корректировке расписания в связи с введенными ограничениями.

"В целях обеспечения безопасности полетов авиакомпании осуществляют вынужденные корректировки расписания. В аэропорту Внуково обслуживающий персонал и наземные службы работают в усиленном режиме. В терминале проводится активная работа по предоставлению пассажирам услуг на период ожидания вылета (вода, питание, размещение в гостинице)", - говорится в Telegram-канале пресс-службы.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил о 12 сбитых БПЛА, летевших на Москву.