На запасные аэродромы ушли 18 рейсов московского авиаузла

Это связано с ограничениями в аэропортах Внуково и Жуковский

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. 18 рейсов ушли на запасные аэродромы с вечера субботы на фоне действия ограничений в аэропортах Внуково и Жуковский. Об этом сообщили в Ространснадзоре.

"Аэропорты Московского аэроузла работают в штатном режиме и возобновили прием и выпуск воздушных судов. За время действия ограничений задержаны 17 рейсов, ушли на запасной [аэродром] 18 рейсов: 6 в Шереметьево, 4 в Домодедово, 4 в Санкт-Петербург, 1 в Сывтывкар, 1 в Саратов, 1 в Нижний Новгород, 1 в Стамбул", - говорится в Telegram-канале ведомства.

Инспектора Межрегионального территориального управления Ространснадзора по Центральному федеральному округу продолжают осуществлять усиленный контроль за соблюдением прав пассажиров в связи с имеющимися или возможными задержками рейсов, отметили в ведомстве.

Поздним вечером в субботу Росавиация вводила ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Внуково и Жуковский. Ограничения на работу аэропорта Внуково были затем сняты.