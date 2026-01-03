В Госдуме рассказали о полном насыщении России продуктами

В стране также наблюдается избыток молока благодаря поставкам из Белоруссии, отметила зампред комитета по аграрным вопросам Юлия Оглоблина

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Россия полностью обеспечена продуктами собственного производства по основным направлениям, а по молоку запасы даже перенасыщены благодаря поставкам из Белоруссии. Об этом в интервью ТАСС рассказала зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина ("Единая Россия").

"В целом, по основным направлениям продовольственной безопасности наши потребности закрыты - зерно, подсолнечное масло, сахар, мясо", - сказала депутат. Она добавила, что пока страна "немножко не дотягивает" до целевых показателей доктрины продовольственной безопасности (то есть, уровня самообеспечения) по овощам, фруктам и ягодам, а также по молоку и молочным продуктам.

"Но за счет братьев-белорусов мы здесь тоже, конечно, полностью обеспечены, - сказала Оглоблина. - В настоящее время у нас даже перенасыщение. Коллеги из "Союзмолока" были недавно у нас в аграрном комитете, говорят: "У нас накопилось очень много молока, молочных продуктов".

"Это говорит о том, что в принципе у нас все в доступе, все есть, чтобы у нас граждане не переживали", - подчеркнула замглавы комитета ГД.

При этом, продолжила депутат, у Минсельхоза РФ есть полное понимание, как добиться увеличения производительности внутри РФ по молоку.

"У нас сейчас стоит задача повышать продуктивность коров, и упор взят на индустриальные молочные комплексы. Я бываю на таких современных, больших комплексах - там тысячи голов, там роботы-дояры, и Минсельхоз видит насыщение рынка в первую очередь через такие крупные комплексы", - сказала Оглоблина, отметив, что у молочного животноводства есть приоритет по всем мерам поддержки и льготному кредитованию.