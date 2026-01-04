Рослесхоз начнет замещать авиацию беспилотниками в 2026 году

Руководитель ведомства Иван Советников сообщил, что Федеральное агентство лесного хозяйства со временем намерено полностью отказаться от авиации

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Федеральное агентство лесного хозяйства намерено постепенно отказываться от авиационного мониторинга и переходить с 2026 года на беспилотные технологии. Об этом заявил ТАСС руководитель ведомства Иван Советников.

"Сегодня мы следим за лесом с помощью авиации, у нас авиамониторинг, но есть две проблемы: самолет - это дорогое удовольствие, даже легкий самолет, а с другой стороны, деньги уходят из лесного хозяйства. Мы ходим получаем деньги из Минфина, а они уходят в авиакомпании. Нам это не очень нравится, потому что у нас и так денег немного. Поэтому у нас есть задумка: купить беспилотники и самим облетать территории. Такую задачу ставим себе на следующий год и в долгосрочной перспективе откажемся от авиации", - сказал Советников.

При этом в Якутии, Забайкалье или других больших регионах, отметил он, от авиации пока невозможно отказаться в силу дальности полетов, но радиусы 50-100 км от пожарно-химической станции уже сегодня можно закрывать беспилотниками. Таким образом, все регионы с хорошей инфраструктурой, где есть связь и дороги, будут охвачены беспилотниками. Ключевым ограничением сегодня являются не технологии, а закрытое небо, заключил глава Рослесхоза.