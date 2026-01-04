Воротников: образовательные спецпрограммы позволяют бизнесу адаптироваться в новых реалиях

В частности, это программа "Профессионалитет", отметил доцент Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ

КРАСНОЯРСК, 4 января. /ТАСС/. Молодые российские предприниматели быстро встраиваются в новые современные производственные мировые цепочки в том числе за счет роста качества специальных образовательных программ. Об этом ТАСС заявил координатор экспертного совета проектного офиса развития Арктики, доцент Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ Александр Воротников.

"Молодой современный российских бизнес быстрее трансформируется, легко встраивается в современные мировые производственные цепочки. При этом очень быстро перестраиваются логистические маршруты, меняются как поставщики сырья, так и потребители продукции, создаются новые платежные схемы, которые включают в себя использование цифровой валюты. Не мене активно начинаю применяться цифровые токены, включая энергетическую и сельскохозяйственную сферы", - отметил Воротников.

По его словам, росту адаптивности российских предпринимателей способствует повышение качества специализированных образовательных программ. "Например, это программа "Профессионалитет", которая обучает практически по всем направления бизнеса, создавая образовательные кластеры. Важно, что финансирование проекта осуществляется на принципах государственно-частного партнерства", - сообщил эксперт, подчеркнув, что все нацпроекты содержат в себе образовательную и кадровую составляющую.

Воротников отметил, что сейчас молодые российские предприниматели активно осваивают фармацевтический бизнес, сферы, связанные с применением искусственного интеллекта и IT-технологий.