Мошенники рассылают вирусы якобы от сотовых компаний

Злоумышленники делают это под предлогом пролонгации договора, уточнили в пресс-центре МВД РФ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Мошенники с целью заражения мобильного компьютерного устройства рассылают вредоносное программное обеспечение (ВПО) от имени представителей сотовых компаний под предлогом пролонгации договора оказания услуг связи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ в ответ на соответствующий запрос агентства.

Как отметили в ведомстве, аферисты в ходе общения с потенциальной жертвой представляются работниками сотовых компаний и предлагают продлить договор оказания услуг связи. Для этого они присылают для скачивания файлы. Например, Договор.apk, 5G.apk, Настройка5s.apk и другие. При этом мошенники убеждают жертву внести изменения в банковском приложении в связи со сменой номера телефона.

"Основные функциональные возможности ВПО позволяют злоумышленникам при взаимодействии с управляющим сервером осуществлять сбор информации о мобильном устройстве потерпевшего, а именно: сведения о модели устройства, версии операционной системы, используемых абонентских номерах, СМС-сообщениях, контактах, журнале входящих и исходящих соединений в режиме реального времени, сведения о геолокации, а также возможность удаленно управлять функциями мобильного устройства", - добавили в МВД.