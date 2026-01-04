АИРР: внедрение роботизации в складские комплексы перераспределит трудовые ресурсы

Директор Ассоциации инновационных регионов России Александр Смекалин подчеркнул, что такие крупные игроки рынка как Ozon или Wildberries активно задействуют ручной труд

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Внедрение роботизированных систем в работу складских комплексов позволит не только повысить эффективность их работы, но и перераспределить трудовые ресурсы, в том числе сбалансировав дефицит кадров в сферах профессий STEM (естественных наук, математики, инженерии и технологий). Об этом в интервью ТАСС сообщил директор Ассоциации инновационных регионов России (АИРР) Александр Смекалин.

"Отдельный блок - это все, что касается складских роботизированных комплексов. <…> Платформенная экономика дала очень мощный толчок для отрасли - это логистика, это складской комплекс. <…> И здесь роботизированные комплексы не только могли бы облегчить работу складов, но и высвободить трудовые ресурсы именно для производства и сбалансировать тот дефицит кадров, в том числе и в STEM-профессиях", - сказал он.

Смекалин подчеркнул, что сегодня такие крупные игроки рынка как Ozon или Wildberries активно задействуют ручной труд. "Очень большое количество ручного труда на 10 тыс. квадратных метров в среднем от тысячи человек. Соответственно, 50 тыс. квадратных метров - это 5 тыс. человек. Что такое 5 тыс. человек, скажем, взять из производственной части экономики региона? Мы понимаем, что это очень большие ресурсы", - добавил директор АИРР.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия должна к 2030 году войти в топ-25 стран мира по плотности роботизации, что подразумевает установку свыше 100 тыс. роботов.