Директор ЗАЭС: 30-дневный блэкаут стал для станции практически последним рубежом

Внешнее энергоснабжение необходимо станции, когда все шесть ее энергоблоков находятся в режиме "холодный останов", и она сама не вырабатывает электроэнергию, сообщил Юрий Черничук

© Марина Осокина/ ТАСС

ЭНЕРГОДАР /Запорожская область/, 4 января. /ТАСС/. Небывалая в истории атомных станций 30-дневная потеря Запорожской АЭС внешнего энергоснабжения осенью 2025 года и работа персонала в этот период стали практически "последним рубежом" перед "необратимыми последствиями". Об этом в интервью ТАСС заявил директор ЗАЭС Юрий Черничук.

Осенью 2025 года ЗАЭС на месяц полностью осталась без внешнего энергоснабжения в результате огневого воздействия ВСУ на ЛЭП. Все это время персонал станции обеспечивал ее нужды с помощью дизель-генераторов. Восстановить обе высоковольтные линии удалось только благодаря временному режиму локального прекращения огня, который был установлен при посредничестве МАГАТЭ. После ремонта линии еще несколько раз временно отключались.

"То, что происходило в конце сентября и в течение всего октября - это был практически последний рубеж, который отделял нас от каких-то необратимых последствий. И время, в течение которого это все продолжалось, - беспрецедентный факт. Мы работали на грани фола, и все зависело от работоспособности наших дизель-генераторов и персонала", - рассказал Черничук.

Он пояснил, что внешнее энергоснабжение необходимо станции, когда все шесть ее энергоблоков находятся в режиме "холодный останов", и она сама не вырабатывает электроэнергию. Основная потребность - запитка насосов, при помощи которых охлаждается ядерное топливо в реакторах. Дизель-генераторы на ЗАЭС включаются автоматически при падении напряжения. Их запуск и выполнение всех функций круглосуточно контролирует персонал станции.

14 ноября 2025 года глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси по итогам встречи в Калининграде с гендиректором Росатома Алексеем Лихачевым и обсуждения ситуации на ЗАЭС заявил, что за всю историю коммерческой эксплуатации атомных электростанций в мире отключения от внешнего энергоснабжения на столь длительный период времени не было никогда. При этом Лихачев подчеркнул, что этот период с 23 сентября по 23 октября 2025 года стал очень тяжелым для Запорожской АЭС.

Полный текст интервью будет опубликован 5 января в 8:00 мск.