Mercedes-Benz за 2025 год подал три заявки на регистрацию товарных знаков в РФ

В группе компаний "Автодом", владеющей бывшим заводом Mercedes в Подмосковье, ранее сообщили, что регистрация автопроизводителем бренда в Роспатенте необходима для того, чтобы авторские права не были использованы кем-либо и не могли нанести ущерб

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Немецкий автомобильный концерн Mercedes-Benz, приостановивший поставки машин и их производство в РФ, в 2025 году подал заявки на регистрацию товарного знака "S 600" и двух логотипов компании в РФ, выяснил корреспондент ТАСС.

Заявки были поданы в сентябре 2025 года из Германии от компании "Мерседес-Бенц Груп АГ". Товарные знаки регистрируются по классам №12 и 37 международной классификации товаров и услуг (МКТУ) - автомобили и их составляющие, а также услуги ремонта и технического обслуживания авто, следует из данных Роспатента.

Как ранее сообщали ТАСС в группе компаний "Автодом", владеющей бывшим заводом Mercedes в Подмосковье, регистрация автопроизводителем бренда в Роспатенте необходима для того, чтобы авторские права не были использованы кем-либо и не могли нанести ущерб. При этом нельзя сказать, что это является шагом автоконцерна к возвращению в Россию.

"Регистрация бренда - это просто защитный шаг, чтобы авторские права не были использованы кем-либо и не могли нанести ущерб. Так сделали и другие бренды из автомобильной отрасли. Это значит, что компании небезразличен российский рынок и они серьезно воспринимают свое будущее на нем. Но нельзя сказать, что это какой-то шаг к возвращению", - сказали в "Автодоме".

"У нас так или иначе есть контакты с немецкими коллегами, но они не касаются вопроса возврата в РФ, а также каких-либо поставок нам", - добавили там.

В марте 2022 года концерн объявил о приостановке поставок легковых автомобилей в РФ и их производства на ее территории.