МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию из-за введения временных ограничений, сообщили в Росавиации.

"В связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта Внуково он принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами", - говорится в сообщении.

В Росавиации предупредили, что возможны корректировки в расписании части рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов, отметили там.