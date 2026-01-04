Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию
МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию из-за введения временных ограничений, сообщили в Росавиации.
"В связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта Внуково он принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами", - говорится в сообщении.
В Росавиации предупредили, что возможны корректировки в расписании части рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов, отметили там.