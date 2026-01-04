В Москве за пять лет поставили на кадастровый учет более 10,5 тыс. участков

Особое внимание в столице уделяется кадастровому учету земли для строительства новых объектов улично-дорожной сети и социально значимых объектов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Свыше 10,5 тыс. земельных участков поставили на кадастровый учет в Москве за пять лет. Это способствовало развитию дорожной инфраструктуры и строительству социально значимых объектов, сообщила пресс-служба Департамента городского имущества столицы.

"За пять лет город за счет бюджетных средств поставил на кадастровый учет более 10,5 тыс. земельных участков. Больше всего - на территории Троицкого и Новомосковского административных округов. В целях повышения качества этого направления Департаментом городского имущества с 2024 года организовано проведение комплексных кадастровых работ в 30 кварталах. За два года в рамках этой работы в ЕГРН внесены сведения об уточненных границах более 5,3 тыс. объектов площадью около 450 га. Это позволило их владельцам в дальнейшем эффективно распоряжаться имуществом, в том числе отстаивать свои права при земельно-имущественных спорах, а государство получило более качественную налоговую базу", - привели в тексте слова министра правительства Москвы, руководителя Департамента городского имущества Екатерины Соловьевой.

В пресс-службе добавили, что особое внимание в Москве уделяется кадастровому учету земли для строительства новых объектов улично-дорожной сети и социально значимых объектов. Так, в рамках адресной инвестиционной программы за последний год на кадастровый учет поставлено более 300 земельных участков. Это позволило осуществить строительство новых образовательных учреждений, поликлиник, детских садов, объектов метрополитена и иных объектов социальной и транспортной инфраструктуры.

Также в департаменте рассказали, что, в частности, свыше 400 земельных участков были поставлены на кадастровый учет для строительства проспекта Багратиона, что в итоге позволило реализовать проект и привело к разгрузке существующей улично-дорожной сети. В настоящее время осуществляются кадастровые работы для реализации концессионного соглашения по строительству автомагистрали от Ленинградского шоссе до 3-й Магистральной улицы - уже более 100 земельных участков поставлены на учет.