Кабмин РФ направит дополнительные средства на городскую среду трем регионам

Работа идет в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Правительство России направит ряду регионов дополнительное финансирование на создание комфортной городской среды. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

"Мордовия, Калмыкия и Кировская область суммарно получат более 300 млн рублей в качестве дополнительного финансирования на благоустройство общественных территорий. Распоряжение о перераспределении средств на эти цели подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Благодаря дополнительным средствам в Кирове будет проведен очередной этап благоустройства городского парка им. С. М. Кирова. Кроме того, допфинансирование пойдет на обновление общественной территории между улицами Серадзская и Попова в Саранске, а также на благоустройство парковой зоны в Элисте на улице Ленина от улицы А. С. Пушкина до улицы Пюрбеева.

Работа идет в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". Он предусматривает благоустройство парков, скверов, аллей, пешеходных зон и межквартальных пространств. Обновление дворов включает в себя установку лавочек и урн, модернизацию систем освещения и асфальтирование проездов.