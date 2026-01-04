Аэропорт Казани не смог принять четыре самолета из-за погоды

Пассажирам с детьми предоставлены комнаты матери и ребенка

КАЗАНЬ, 4 января. /ТАСС/. Четыре рейса, следовавшие в Казань, ушли на запасные аэродромы из-за метели. Об этом сообщается в Telegram-канале аэропорта.

"4 января по причине неблагоприятных метеоусловий (ветер с порывами до 20 м/с, осадки видимостью менее 100 метров) в районе аэропорта Казань воздушные суда, следовавшие из Шри-Ланки, Новокузнецка, Москвы и Ташкента, ушли на запасные аэродромы в Самару, Уфу, Москву (Шереметьево) и Нижний Новгород соответственно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что службы аэропортов ведут работу с пассажирами задержанных рейсов. Пассажирам с детьми предоставлены комнаты матери и ребенка.