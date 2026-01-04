В "Туту" назвали топ самых дешевых зарубежных направлений на 2026 год

В список вошли Белоруссия, Узбекистан и Киргизия

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. В топ-3 дешевых зарубежных направления для поездок в 2026 году вошли Белоруссия, Узбекистан и Киргизия. Это следует из данных сервиса путешествий "Туту", которые есть в распоряжении ТАСС.

"Неделю вдвоем с минимальными затратами в 2026 году россияне смогут провести в странах ближнего зарубежья. Самым бюджетным направлением стала Белоруссия, где недельный отпуск на двоих обойдется в среднем в 80 тыс. рублей. Далее по стоимости отдых в Узбекистане - около 93 тыс. рублей, и в Киргизии - 105 тыс. рублей". - говорится в сообщении.

Кроме того среди бюджетных направлений также оказались Армения - 107 тыс. рублей, Грузия - 108 тыс. рублей, Турция - 152 тыс. рублей и Китай - 157 тыс. рублей.

Как отметил замдиректора по развитию авиарынка в сервисе Артём Кузьмин, самым доступным направлением на 2026 год стала Белоруссия. По его словам, "недели вполне хватит для того, чтобы получить лучшие гастрономические впечатления, увидеть главные достопримечательности или отдохнуть в санатории".

"Интересно, что в наступающем году среди бюджетных направлений оказался Китай. Поднебесная предлагает различные форматы активностей: от шопинга в Шанхае и культурного погружения в Пекине до пляжного отдыха на Хайнане. Кстати, после отмены виз спрос на перелеты в Санью, один из аэропортов Хайнаня, увеличился в три раза. Если говорить о ценах, то выгоднее всего лететь в Санью в конце зимы и межсезонье - в феврале-марте, а также в июне и сентябре. Оптимальное время для покупки билетов - за один-два месяца до вылета: в этот период цены в среднем ниже, чем при покупке в последний момент или слишком заранее", - добавил Кузьмин.