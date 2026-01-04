МВД: аферисты используют боты с книгами в Telegram для загрузки вредоносных файлов

Вместо рискованных АРК-файлов из непроверенных источников лучше пользоваться легальными подписочными сервисами, отметили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ведомства

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Онлайн-мошенники могут использовать мини-приложения с бесплатными книгами в Telegram для загрузки на устройство пользователя подозрительных файлов. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

"Telegram-боты часто используются мошенниками. Один из примеров мини-приложения предлагает "бесплатные книги без ограничений". Бот получает запрос на книгу, дает описание, но затем настойчиво требует скачать АРК-файл для Android, утверждая, что "чтение через Telegram нестабильно". При этом сам бот не предоставляет никакого реального функционала для чтения - только скачивание подозрительного установщика", - говорится в сообщении.

В управлении отметили, что вместо рискованных АРК-файлов из непроверенных источников лучше пользоваться легальными подписочными сервисами.