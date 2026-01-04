Нижегородский аэропорт принял два следовавших в Москву самолета

Аэропорт Чкалов также принимает рейсы, направляющиеся в Казань, где отмечаются сложные погодные условия

Редакция сайта ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 января. /ТАСС/. Нижегородский аэропорт Чкалов в качестве запасного аэродрома принял самолеты из Душанбе и Тбилиси, следовавшие в Москву, и один рейс в Казань. Об этом сообщается в Telegram-канале аэропорта.

"В связи с временными ограничениями, вводившимися минувшей ночью на прием и выпуск воздушных судов в Москве, аэропорт Чкалов в качестве главного запасного аэропорта московского авиаузла принял два самолета, следовавшие в столицу", - говорится в сообщении.

После снятия ограничений в аэропортах Москвы рейс из Душанбе, вылетел в аэропорт назначения Жуковский. На рейсе из Тбилиси в аэропорт Внуково возникли технические неполадки. По решению авиакомпании, часть пассажиров разместили в гостиницах, а около 70 человек уехали в Москву самостоятельно.

Кроме того, аэропорт Чкалов принимает рейсы, направляющиеся в Казань, где отмечаются сложные погодные условия, метель. Принят один рейс из Ташкента.