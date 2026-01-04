Сенатор Никонорова: инвестиции в проекты СЭЗ в ДНР превысил 160 млрд рублей

Это больше половины от всех заявленных вложений в СЭЗ Донбасса и Новороссии, сообщила замглавы комитета СФ по международным делам

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Объем заявленных инвестиций в проекты участников свободной экономической зоны (СЭЗ) в Донецкой Народной Республике (ДНР) превысил к концу 2025 года 160 млрд рублей, что больше половины от всех заявленных вложений в СЭЗ Донбасса и Новороссии. Об этом ТАСС сообщила сенатор от региона, замглавы комитета СФ по международным делам Наталья Никонорова.

Ранее директор по инвестпроектам ППК "Фонд развития территорий (ФРТ)" Наталия Еременко сообщала ТАСС, что динамика роста СЭЗ Донбасса и Новороссии оценивается как положительная - ежегодно число инвесторов увеличивается в два раза, а суммарный объем заявленных инвестиций уже превысил 300 млрд рублей.

"На территории региона сегодня запущены 267 промпредприятий, они обеспечивают работой более 24 тыс. человек. В реестре участников СЭЗ в ДНР почти 160 компаний с объемом заявленных инвестиций порядка 163 млрд рублей", - сказала Никонорова.

Сенатор отметила, что также за год в ДНР отремонтировали 498 объектов в рамках специального инфраструктурного проекта, обустроили более 50 общественных пространств. В 2025 году в республике завершили переброску воды из водоемов, где сохранялись запасы, в обмелевшие и сократили водопотери в 2,5 раза в условиях существенного дефицита ресурса. Кроме того, выполнен план по восстановлению более 900 км дорожного полотна, построены 12 и восстановлены 20 спортивных объектов.

"В 2026 году, конечно, продолжится и восстановление ДНР, и наша интеграция в правовое, социально-экономическое и культурное поле страны. Процесс интеграции региона в правовое поле все еще продолжается, но стоит отметить, что проделана огромная работа. Так, принят ряд федеральных и региональных законов. Уделялось особое внимание социальной сфере, поддержке наших защитников и их семей", - добавила собеседница агентства.

Свободная экономическая зона на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей была создана 24 июня 2023 года. Она предполагает особый режим предпринимательской и другой деятельности, который включает налоговые и таможенные льготы, субсидии на возмещение процентов по кредитам, специальные земельные и градостроительные нормативы, иные меры. СЭЗ будет работать до 31 января 2050 года, но этот срок может быть продлен или прекращен досрочно.