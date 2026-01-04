Эксперт спрогнозировал просадку продаж жилья и скидки в первом полугодии 2026 года

Эксперт по недвижимости Виктор добавил, что обсуждаемое введение дифференцированных ставок по семейной ипотеке в зависимости от количества детей может вдвое увеличить ипотечный платеж для семей с одним ребенком

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. После ажиотажного спроса граждан на недвижимость в преддверии корректировки программы семейной ипотеки ожидается его охлаждение и просадка продаж в конце I и начале II кварталов 2026 года, что может повлечь за собой значительные скидки. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС эксперт по недвижимости Виктор Зубик.

"Обсуждаются и дополнительные меры корректировки программы семейной ипотеки <...> Заемщики, которые имеют право на семейную ипотеку, активизируют обращения в банки и к застройщикам, чтобы зафиксировать условия до февраля 2026 года <...> После этого ажиотажа можно прогнозировать охлаждение спроса и просадки продаж в конце I и начале II кварталов 2026 года. Именно этот период может стать временем самых значительных скидок, особенно по тем проектам, где темпы продаж проседают", - отметил он.

По словам эксперта, психология сделок меняется и покупатели действуют не из желания улучшить жилищные условия, а из страха не успеть до введения новых условий по семейной ипотеке. Это смещает спрос в сторону объектов, которые доступны к быстрому бронированию и помещаются в лимит программы. Анализ адекватности цены объекта отходит на второй план, а не только спрос краткосрочно подогревает рынок, но и создает риски перегретых ожиданий к началу 2027 года.

Зубик добавил, что обсуждаемое введение дифференцированных ставок по семейной ипотеке в зависимости от количества детей может вдвое увеличить ипотечный платеж для семей с одним ребенком.

О программе

Программа "Семейная ипотека" с годовой ставкой 6% действует до 2030 года. Ее можно взять на покупку квартиры в новостройке или строительство индивидуального жилого дома. С 1 апреля 2025 года программа распространена на вторичный рынок в городах, где ведется строительство не более двух домов.

Минфин РФ с 1 февраля 2026 года ограничит количество льготных кредитов по семейной ипотеке до одного на одну семью. Ведомство предлагает дифференцировать ставки по ней: 12% на первого ребенка, 6% - на второго и 4% - на третьего.