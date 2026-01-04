Первые собранные на Московской верфи два судна выйдут на воду в 2026 году

На предприятии уже завершили сборку и сварку блоков корпусов двух электрических судов проекта "Москва 1.0"

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Первые два судна, которые собираются на Московской верфи, выйдут на воду уже в этом году. В настоящее время на предприятии завершена сборка и сварка блоков корпусов судов, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.

"Открытие Московской верфи по задаче мэра Москвы Сергея Собянина подтверждает статус столицы как одного из мировых лидеров по развитию и использованию электротранспорта. В будущем запустим на регулярные и прогулочные речные маршруты самые современные суда московского производства. Они повысят комфорт пассажиров и снизят влияние на окружающую среду. Первые два судна, которые собирают на верфи, выйдут на воду уже в 2026 году", - привели в тексте слова заммэра столицы Максима Ликсутова.

Он добавил, что на предприятии уже завершили сборку и сварку блоков корпусов двух электрических судов проекта "Москва 1.0". Выход экологического транспорта на регулярные речные маршруты позволит расширить географию ежедневных поездок.

Как рассказали в департаменте, далее в рамках работ по сборке судов выполнят окраску, смонтируют тяговые аккумуляторные батареи, обустроят технические помещения и многое другое.

Там подчеркнули, что Московская верфь - это самое современное в России предприятие по строительству и обслуживанию уникальных экологичных судов на электротяге. Оно было открыто в 2025 году.