Минэнерго Турции: первый энергоблок АЭС "Аккую" готов на 95%

Запуск первого реактора запланирован на 2026 год, уточнил турецкий министр энергетики Алпарслан Байрактар

Редакция сайта ТАСС

АНКАРА, 4 января. /ТАСС/. Запуск первого реактора АЭС "Аккую" запланирован на 2026 год, готовность первого энергоблока составляет на данный момент 95%. Об этом сообщил в эфире телеканала Kanal 7 министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар.

"Изначально эти работы планировалось завершить к апрелю 2025 года, но задержки произошли из-за пандемии и политических препятствий в закупке части оборудования. Сейчас все наши усилия сосредоточены на завершении строительства первого реактора, которое в настоящее время завершено примерно на 95%, и на старте производства первой электроэнергии в 2026 году. Мы прилагаем усилия для этого совместно с Россией и компанией "Росатом", - заявил Байрактар.