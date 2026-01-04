Отменявшийся авиарейс из Москвы в Каракас может быть выполнен 5 января

Полет выполнит авиакомпания Conviasa

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Авиарейс из Москвы в Каракас, планировавшийся на 5 января и затем отмененный, может быть выполнен. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских кругах столичного региона.

"Рейс, который значился отмененным после событий в Венесуэле, все-таки может быть выполнен по расписанию в понедельник, 5 января", - сказал собеседник агентства. Он напомнил, что полет выполняет венесуэльская авиакомпания Conviasa, чей борт прилетел в Москву из Каракаса днем 3 января.

В московском аэропорту Внуково ТАСС также подтвердили, что полет может быть выполнен. "Пока статус рейса именно такой", - сказала представитель справочной службы.

3 января США атаковали объекты в Каракасе. В Венесуэле введено ЧП. Президент Николас Мадуро с женой вывезены в США.